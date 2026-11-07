在澳大利亚，Jumbunna Institute for Indigenous Education and Research的研究人员指责北领地政府选择性使用统计数据，以支持犯罪率下降的说法。Tough On Crime报告称，Country Liberal Party政府依赖不完整且未经核实的数据，将其治安措施描述为成功，ABC News Australia报道。

对警方统计数据的质疑

Country Liberal Party在赢得2024年选举后推出了一系列更严厉的措施，包括保释改革、降低刑事责任年龄，以及恢复在未成年人拘押场所使用特殊防护头罩。

上个月，北领地政府领导人莉娅·菲诺基亚罗表示，在关键改革实施两年后，被拒绝保释的数量增加了55%，涉及冷兵器的犯罪减少了12%，法院正在审理300起据称由10至11岁儿童实施的违法案件。

报告作者指出，现有数据无法证实这些说法。他们提到北领地警方于2023年底启用的SerPro犯罪统计系统存在局限：其指标无法与早期数据进行可靠比较，信息发布也可能延迟五个月。

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不同来源呈现不同图景

报告共同作者塔季娅娜·科拉莱斯表示，选择不同的时间段可能显著改变分析结果。研究人员举例称，警方统计数据显示，2024年至2025年间与家庭和家暴有关的违法行为数量有所下降，而已结案的法院案件数据则显示明显增长。

政府还在5月报告称，非法进入住宅的数量减少了24%，但没有说明北领地财产类违法行为总数增加了5.8%。报告称，法院、澳大利亚统计局以及North Australian Aboriginal Justice Agency的统计数据表明，2024年后受害率、监禁率、法院案件数量和对法律援助的需求均有所上升。

North Australian Aboriginal Justice Agency负责人本·格莱姆斯表示，政府的说法可能故意误导该领地居民。作为回应，北领地政府发言人称，犯罪和法院统计数据可公开获取，对警方的创纪录投资以及更严厉的治安措施已经开始取得成效。

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