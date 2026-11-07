波兰政府的一项法案规定，将为市政公墓收费引入明确的法律依据。据Interia报道，计划在《公墓与安葬法》中新增第2a条。该草案已提交部长会议常设委员会审议。

新规定将明确，使用公墓以及位于其范围内的公共使用设施和设备将收取费用。市政公墓收费标准的确定原则计划与1996年《市政经济法》第4条挂钩，该条允许市镇机关确定市政服务的价格和收费。

现行收费标准引发争议

草案作者指出，现行立法没有为设定此类费用提供明确依据。过去两年，行政法院日益认为，1959年《公墓法》包含了获准收费的穷尽性清单：安葬费以及将墓位使用权再延长20年的费用。

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由于这种解释，墓穴加深、迁葬、灵车或石材加工公司进入墓园，以及维护其基础设施的收费都受到质疑。省长和法院开始宣布市镇议会批准公墓服务收费标准的决定无效。地方政府组织表示，这给市政公墓管理者造成法律不确定性，并减少了用于维护公墓的收入。

教区公墓不受变更影响

拟议变更直接涉及由市镇设立和维护的市政公墓。在宗教公墓，收费标准由管理者确定——实际中通常是堂区神父，有时会在与堂区委员会协商后确定。这类费用在公墓规章中规定，无需市镇议会作出决定。

如果市镇内没有市政公墓，宗教公墓管理者也有义务以与本堂区教徒相同的条件，包括财务条件，安葬其他信仰人士或无宗教信仰者。在常设委员会审议后，政府草案将提交部长会议审议，随后送交众议院。

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