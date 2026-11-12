在英格兰和威尔士，政府提议修改披露18岁以下所犯罪行的犯罪记录的规定。根据该计划，未成年时因抢劫、暴力骚乱、向儿童贩卖毒品、斗殴或造成身体伤害而被定罪的人，将不再需要终身自动向雇主披露此类判决。

据《卫报》报道，这些提议已作为少年司法系统更广泛改革的一部分提交咨询。政府希望减少被羁押儿童的数量，并加强对被判犯有罪行者的支持。

信息披露期限

如果在18岁前实施上述罪行之一的人未被判处监禁，其必须披露判决信息的期限为五年半。如果被判处最长两年的监禁，这项义务将持续11年。

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对于被判处更长期监禁的人，向潜在雇主告知判决的义务将终身保留。司法大臣杰克·理查兹还提议缩减在标准和强化DBS审查中须终身披露的违法行为清单。

如果因犯罪被处以罚款，按照政府的提议，相关信息将完全无需披露。根据现行规定，必须在六个月内披露。

其他变化

该计划还 предусматривает取消自动披露任何庭外处置决定，并取消这样一项规则：如果在改造期内实施犯罪，新的判决会延长此前犯罪记录失效前的期限。支持这些改革的活动人士认为，这些变化可能改善青年就业。该报称，企业将犯罪记录视为聘用来自弱势背景人群的第二大障碍。

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