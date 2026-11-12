斯里兰卡政府提议以新的《国家反恐保护法》取代现行《防止恐怖主义法》。人权倡导者和律师表示，该草案保留了此前立法的关键缺陷，并可能限制言论自由及其他公民权利，德国之声报道。

总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克的政府称，由于当地和国际极端主义团体的活动日益复杂，该国需要一部有效的反恐法。数十年来，批评人士一直将现行法律与任意拘押和对被拘押者施以酷刑联系在一起。

人权倡导者的担忧

活动人士认为，新草案对恐怖主义的定义过于宽泛，规定的司法监督不足，并赋予执法机构广泛权力。特别是，该文件允许安全部队基于“合理怀疑”拦截、搜查和讯问人员，搜查场所，并扣押可能与反恐立法规定的违法行为有关的物品。

律师兼人权倡导者维萨克萨·钱德拉塞卡拉姆表示，法案中对恐怖主义的定义不明确，这可能导致侵犯人们的基本权利。他还指出，该文件赋予军方警察权力，尽管他们未接受调查刑事犯罪以及在此类调查中保护人权的培训。

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言论自由与联合国立场

律师达努什卡·席尔瓦认为，拟议法律与现行法律差别不大。他表示，由于对恐怖主义犯罪的宽泛解释，第9条甚至可能适用于社交媒体上的帖子和声明。传播被认定构成此类犯罪内容的人，可能面临最高15年的严厉监禁。

联合国人权事务高级专员办事处呼吁斯里兰卡当局使该法案符合国际人权法。联合国指出，与此前的草案相比，该文件包含了一些额外保障，但重现了旧法的部分缺陷。政府发言人纳林达·贾亚蒂萨驳斥了批评，并表示该法律不会损害公民自由和新闻自由。

11月12日，议会议长贾加特·维克拉马拉特内表示，该法案的部分条款不符合宪法。最高法院提出了一系列修正案，并指出议会可在作出这些修改后通过该法律。议会尚未确定表决日期。

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