国际足联正与英国政府及四个足球协会就2035年女足世界杯的税收优惠发生争议。据《卫报》报道，据该报获得的信息，该组织要求对与足球相关的活动给予广泛的免税待遇，包括其自身、商业和电视合作伙伴、供应商及员工。

国际足联的要求

国际足联还寻求免除门票销售的增值税，并取消货币兑换手续费。这项有48支国家队参加的赛事预计将售出450万张门票。英国申办该赛事的申请将于周一在苏黎世举行的国际足联特别代表大会上获得批准。

2035年世界杯计划由北爱尔兰、威尔士、苏格兰和英格兰共同举办。国际足联在申办评估报告中称，英国的税收和法律体系属于需要解决的中等风险。

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政府立场

据该报报道，政府消息人士表示，出于财政原因，以及不愿向现金储备超过40亿美元的国际足联提供优惠，广泛的免税安排不会获得批准。国际足联、英国财政部和足球协会之间的谈判将在申办获得批准后继续进行。同时，个别例外情况可能会获得同意。

英格兰足球总会的一名发言人表示，组织方已在法律范围内提供了所有可能的保证，并公开说明了与国际足联要求存在的偏差。他表示，这种做法符合英国筹备其他大型体育赛事的惯例，包括2012年伦敦奥运会和2028年欧洲杯。

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