苏丹政府指控准军事组织快速支援部队（RSF）在东南部青尼罗河州处决苏丹军队人员。当局呼吁国际组织紧急保护被拘留者，据其掌握的信息，这些人仍被关押。

政府声明

据阿纳多卢通讯社报道，政府声明由国家通讯社SUNA发布。苏丹当局谴责了所称针对军队人员的杀害和处决，但未提供更多细节。

政府在声明中称，杀害俘虏是对生命权的严重侵犯，也是对国际人道主义法的公然违反。当局还强调，必须追究责任人的责任。

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呼吁国际组织采取行动

苏丹向联合国、联合国人权理事会、非洲联盟、政府间发展组织、红十字国际委员会以及其他区域和国际机构发出呼吁。政府敦促这些机构采取紧急措施保护仍被关押的人员，并支持立即追究责任人的责任。

苏丹当局表示，对杀害俘虏和违反国际人道主义法保持沉默，可能会鼓励RSF实施更多罪行，并危及其他人的生命。RSF未立即对这些指控发表评论。

苏丹军队与RSF之间的战争于2023年因对军事机构整合存在分歧而爆发。根据联合国和国际组织的估计，战争已造成数万人死亡，约1300万人被迫离开家园。

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