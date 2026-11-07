台湾当局批准启用规模为5000亿新台币、即152.6亿美元的国家稳定基金，以在市场大幅波动及国际政治和经济不确定性的背景下支持当地股市。正如《台北时报》报道，该基金的管理委员会将能够干预交易，以支持台湾股票。

该基金预计将于下周启用，这将是其第10次干预股票市场。台湾财政部表示，作出这一决定是由于外国机构投资者持续抛售股票，以及市场信心大幅下降。

限制卖空

台湾金融监管机构还宣布对股票卖空实施临时限制，该措施将于周一生效。用于卖空的盘中证券出借额度，将从相应股票此前30个交易日平均日成交量的30%下调至3%。

此外，借入证券的现金担保比例将从股票价值的90%提高至130%。监管机构还呼吁上市公司在公开市场回购自身股票，以恢复投资者信心。

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TAIEX指数下跌

在早盘交易中，TAIEX指数下跌3737.67点，创下其历史上最大的盘中跌幅。随后跌幅收窄，但交易最终以下跌1873.08点、报39701.64点收盘。这是该指数按点数计算的第四大单日跌幅。

由于对人工智能数据中心投资可能放缓的担忧加剧，市场出现下跌。一周内，TAIEX下跌5510点，或12.19%；自10月6日创下49968.92点的年内高点以来，已下跌10267.28点，或20.55%，进入熊市区域。

行政院长卓荣泰表示，他已指示金融监管机构密切关注市场形势，并灵活应对变化。财政部指出，TAIEX单周12.19%的跌幅仅低于费城半导体指数15.7%的跌幅。

上个月，外国机构投资者净卖出台湾股票9943.16亿新台币，创下单月纪录。本月截至昨日，净卖出额又达到5244亿新台币。

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