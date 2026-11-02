澳大利亚塔斯马尼亚州政府正在考虑无限期保留该州公共交通免费乘坐政策。据澳大利亚广播公司新闻报道，目前塔斯马尼亚州的公交车和渡轮免费政策将持续至2027年7月。

评估成本和客流量

今年3月，由于燃油价格高企，州政府推出了为期三个月的免费乘车政策。随后，预算将该决定的有效期延长至2027年7月，延期成本估计为2400万澳元。

交通部长凯里·文森特证实，政府正在确定能否继续为免费交通提供资金支持。他表示，乘客数量的增长“非常棒”。当局必须将Metro运营商和全州公共巴士线路的运营成本，与人们从汽车转向公共交通所带来的效果进行比较。

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电子票项目被暂停

在分析各种方案期间，政府暂停了由Cubic公司开发的新电子票务系统项目。根据Building Tasmania的数据，该合同价值2770万澳元，其中1190万澳元已经支付。

去年的年度报告指出，综合票务系统将耗资6500万澳元，但政府后来表示，这一金额是人为错误造成的。文森特无法说明当局退出合同可能带来何种后果。政府还可能引入乘客计数系统，即使乘车仍然免费，也可借此评估需求。

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