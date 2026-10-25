泰国内阁于8月批准了在该国东部尖竹汶府建设孔旺达诺水库的项目。这座容量为9950万立方米的水库旨在加强快速发展的东部海岸供水。不过，据亚洲新闻台报道，该项目在获得使用考西帕占受保护森林的许可及国家公园委员会批准前无法启动。

为农民和工业供水

该水库计划建设7年。它将成为旺达诺集水区内第四座也是最大的水库。当局将其视为向农民和家庭供水、并降低下游洪水风险的方式。

一些当地居民怀疑，新基础设施是否会首先惠及社区。班孔扬村村长西达·森格拉表示，未来水库区域内居住着654人，共334户。一些人愿意搬迁，但担心在未获得适当补偿的情况下失去住房和收入来源。

皇家灌溉局代表塔曼努恩·因努奇表示，应首先满足当地的用水需求。同时，他承认，每年最多7000万立方米的多余雨水径流可能被调往邻近的罗勇府，以满足东部经济走廊的需求。

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数据中心与大象栖息地

泰国国家水资源办公室预测，到2037年，包括北柳府、春武里府和罗勇府在内的东部经济走廊工业用水量将增长58%。世界银行估计，到2037年，这三个府的年度总用水需求将达到36亿立方米，并警告称，在平均条件下可能出现近40%的缺口，在干旱年份缺口最高可达72%。

环保人士和自然保护机构代表警告称，淹没森林可能影响野生大象的重要迁徙通道。超过100头大象会随季节在国家公园及相邻森林中活动，以寻找食物和水源。专家认为，失去觅食区域和惯常路线可能增加动物与人类的接触，以及它们进入农田的情况。

国家公园局提出了规模更小的项目方案，该方案将淹没约112公顷国家公园土地，并结合较小型水库、在现有水坝蓄水以及更高效的资源管理。灌溉局认为，这些措施不足以满足预期需求。

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