也门政府军表示，在“也门黎明”行动期间夺取了焦夫省新的战略阵地和制高点。部队还加强了对多个方向胡塞武装阵地及增援力量的空袭、无人机攻击和炮火打击，Asharq Al-Awsat报道。

焦夫省和达利省的战斗

也门军方发言人马吉德·努扎伊利表示，政府军打击了焦夫省胡塞武装的军事装备和战斗人员集结地。他说，快速反应部队和国家盾牌部队的分队夺取了新的阵地和高地，此次行动旨在扩大政府在该省的控制范围。

据一名军方消息人士称，在达利省，政府军击退了胡塞武装在该省西北部哈贾尔地区发动的进攻。战斗发生在哈沙山附近。该消息人士称，进攻方遭受损失、丢失装备并撤退。

关于马里卜和塔伊兹战斗的消息

在马里卜北部战线，炮兵部队炮击了胡塞武装的阵地和车辆。军方消息人士表示，快速反应部队袭击了武装人员及其集结地点，造成16名胡塞武装人员死亡，另有多人受伤。

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据消息人士称，在塔伊兹，政府军和人民抵抗力量分队击退了胡塞武装在城市东南部阿克鲁德和阿什-沙卡卜方向发动的进攻。据军方消息人士透露，胡塞武装试图向卡赫兰的军队阵地推进，但被击退。该消息人士还称，胡塞武装恢复了对塔伊兹东部和北部居民区的炮击：一名平民受伤，房屋和住宅建筑受损。

军方公布的行动规模

也门军方表示，在最近的行动中，实施了17次空袭、123次无人机攻击、60次火箭发射器打击以及782次针对胡塞武装阵地和军事设施的炮击。据其数据，无人机在焦夫省、马里卜、穆达里巴和西南战线活动。

努扎伊利表示，这些打击的目标包括防御工事、炮兵阵地、狙击手据点、部队集结地和胡塞武装增援力量。他说，这给胡塞武装造成重大损失，并迫使数十名其武装人员放弃焦夫省、马里卜和塔伊兹的阵地。

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