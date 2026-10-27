也门政府军表示，已夺取塔伊兹省曼德海峡和阿尔米丹山附近的战略高地。据《中东报》报道，塔伊兹市及周边地区也发生了战斗。

战略海峡附近的战斗

据政府军方消息人士称，曼德海峡附近的冲突发生在胡塞武装与政府军之间，政府军得到巨人旅、国家盾牌部队和提哈马旅的支持。双方争夺俯瞰海峡的山丘控制权。战斗期间，对胡塞武装位于港口城市穆哈附近及也门西海岸沿线的阵地发动了空袭。

政府军方消息人士称，其部队在进攻胡塞武装阵地后占领了数处高地。据他们称，部分武装人员被打死或受伤，其他人则乘船离开该地区。此前的报道称，对船只和海上装备实施了打击，据信胡塞武装利用这些装备向海峡运送增援人员和物资。

塔伊兹的冲突与平民伤亡

在塔伊兹，政府军报告称，在空袭支援下的战斗后夺取了阿尔米丹山。前线消息人士表示，政府军人员和当地武装人员已对阿尔达巴卜道路部分路段形成火力控制。与此同时，也门军队上校阿卜杜勒巴西特·巴赫尔报告称，旧机场军营附近和马达拉特地区遭遇强烈抵抗。

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沙卡卜和阿尔阿克鲁德方向也发生了战斗。政府消息人士表示，他们击退了胡塞武装在阿尔阿克鲁德发动的进攻。塔伊兹当局指责胡塞武装狙击手在哈马、阿尔达姆纳村庄及邻近社区造成5名平民死亡、另有5人受伤，其中包括儿童。据其数据，炮击还袭击了该市郊区的住宅区。

关于大规模行动的声明

也门武装部队表示，在“也门黎明”行动框架内，24小时内发动了1276次打击。军方发言人马吉德·努扎伊利上校称，目标包括指挥中心、防御和火力阵地、增援力量、运输工具、武器和弹药仓库。军方还表示，已使约382名胡塞武装指挥官和战斗人员失去战斗力，并摧毁或损坏140件装备和重型武器。

也门人权部谴责使用迫击炮、“喀秋莎”火箭弹和弹道导弹炮击塔伊兹人口稠密地区。总理沙亚·津达尼在与欧盟驻也门大使帕特里克·西蒙内交谈时，呼吁加大国际压力，以结束对塔伊兹的围困，并为平民和人道援助开放道路。

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