美国农业部（USDA）提议收紧补充营养援助计划（SNAP）参与者的要求。据该部门估计，在拟议规则生效的第一年，630万人或320万个家庭可能失去获得援助的资格。The Hill报道。

获取资格规则的变化

USDA提议取消SNAP的广泛类别资格认定机制。该机制允许有资格获得贫困家庭临时援助（TANF）的家庭申请食品援助，而无需单独证明其符合联邦收入门槛。

报道指出，TANF的门槛通常比联邦贫困线高130%至200%，而SNAP的门槛为130%。拟议规则称，这些变化旨在为最需要援助的人保留福利。USDA预测，新措施将影响约17.6%的SNAP参与者。

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反应及此前的限制

民主党籍众议员、众议院农业委员会首席民主党人安吉·克雷格称，该规则草案残酷且冷酷无情。她表示，缩小SNAP的资格范围还将影响其他支持项目的资格认定，其中包括妇女、婴儿和儿童特别补充营养计划以及Summer EBT。

有关该倡议的公众意见将征集至12月10日。去年，特朗普政府通过《One Big Beautiful Bill》推动削减SNAP；据The Hill报道，该法案规定将该计划削减1800亿美元，并增加获得援助的工作要求。

该法律还要求各州在2028财年之前将该计划的错误率降至6%或以下。根据USDA的最新数据，这项规定涉及41个州，这些州面临SNAP部分资金被削减的风险。一年内，食品援助计划参与者人数减少了约13%。

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