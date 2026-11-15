“西奥多·罗斯福”号航空母舰预计将在未来24小时内加入中东地区另外两艘美国航母的行列。届时，美国在该地区的航母总数将达到三艘，阿纳多卢通讯社报道称，并援引《纽约时报》消息，该报引述了一名美国军方官员的话。

尚无官方确认

负责指挥中东军事行动的美国国防部和美国中央司令部尚未正式确认“西奥多·罗斯福”号的部署时间表。

有关该航母可能抵达的消息是在巴林周边紧张局势再度升级的背景下出现的。该通讯社称，伊朗周日用无人机袭击了该国，这是三天内的第二次。此前在周五，美军拦截了两架飞往这个波斯湾国家的伊朗无人机。

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与德黑兰的谈判陷入停滞

据阿纳多卢通讯社报道，这些袭击发生在战斗行动暂停约两个月之后，与此同时，华盛顿和德黑兰之间的和平谈判陷入僵局。美国总统唐纳德·特朗普近日取消了副总统J.D.万斯参与和平谈判的资格，并在社交媒体上表示，华盛顿不再需要与德黑兰达成协议。

美国军方此前还否认了以色列媒体有关其据称正准备可能恢复针对伊朗行动的报道。美军称，有关美国在该地区兵力部署变化的说法是“纯粹的猜测”。

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