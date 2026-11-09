乌兹别克斯坦准备接纳联合国区域反恐办公室——OilPrice

中亚国家领导人11月6日在阿斯塔纳讨论了从事恐怖活动的团体利用互联网和人工智能所带来的风险。此次会议在亚喀巴进程框架内举行，哈萨克斯坦总统卡瑟姆若马尔特·托卡耶夫、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫、约旦国王阿卜杜拉二世、塔吉克斯坦和土库曼斯坦总统，以及来自吉尔吉斯斯坦和阿塞拜疆的高级官员参加了会议。

乌兹别克斯坦的提议

乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫表示，塔什干准备接纳联合国反恐怖主义办公室的区域机构。他表示，这样的办公室可加强该地区各国在报告恐怖主义内容、识别恐怖主义融资和培训专业人员方面的合作。

据OilPrice报道，讨论参与者关注了利用人工智能传播宣传和虚假信息，包括借助深度伪造技术，以及招募新的支持者。与会者还考虑了利用此类技术使对疑似恐怖活动的调查更加复杂的风险。

人工智能、教育与反激进化

米尔济约耶夫强调，人工智能可以帮助政府机构更迅速地发现和制止这些团体的活动。他还将扩大教育和经济机会的可及性与人们更不易受到激进信息影响联系起来。

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这位乌兹别克斯坦总统提议在塔什干伊斯兰文明中心的主持下启动“数字时代的启蒙反对无知”计划。

来自阿富汗的威胁

文章指出，与驻扎在阿富汗的团体有关的安全风险仍然存在于中亚国家。过去一年中，塔吉克斯坦发生了数起越境武装事件。与此同时，在与中亚国家接壤的阿富汗北部地区，2026年记录到塔利班部队与独立于其活动的团体之间冲突数量增加。

美国国防大学中亚安全专家布里安娜·托德在2025年6月美国国会听证会上表示，伊斯兰国呼罗珊分支正日益积极地利用分散的中亚行动人员网络。她评估称，该组织使用加密平台、编码语言和由人工智能生成的内容，以避免被发现并影响受众。

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