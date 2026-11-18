第二届年度阿布扎比公共艺术双年展（Public Art Abu Dhabi Biennial）已在阿联酋阿布扎比开幕。共有来自阿联酋及其他国家的21位艺术家参与，其作品被设置在开放的城市空间中，包括Souq Al Mina、Mina Zayed区和萨迪亚特岛，据《The National》报道。

展览名为Home: A Glossary for a Communal Sense of Place，聚焦对家、社群以及人与周围环境联系的不同理解。艺术家从童年记忆、文化传统和塑造共享空间感的日常实践中汲取灵感。

关于海洋、迁徙与遗产的装置作品

加纳艺术家Serge Attukwei Clottey创作了大型装置作品Wole Wohe，其名称意为“我们彼此相识”。该作品由用过的塑料罐组成，这些容器在加纳传统上用于储存油，后来也用于储存水和其他必需品。该装置探讨了迁徙、文化认同和家的概念。艺术家在拉巴迪的社群成员为此工作了约十个月，之后该结构被运往阿布扎比，并在当地工人的参与下完成安装。

阿联酋艺术家Khalid Al Banna展出了作品Gargour，灵感来自阿联酋几代渔民使用的传统捕鱼笼。这件大型当代雕塑被安置在Mina Zayed，该地区半个多世纪以来一直作为阿布扎比的商业港口和海上贸易中心发挥重要作用。

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发声的烤炉与会聚空间

墨西哥艺术家Vica Pacheco展出了装置作品OO!（Oven-Organ），由三座燃木烤炉构成，同时也是实验性乐器。当其中的水被加热时，蒸汽会穿过一套长笛系统并发出声音。该作品让人联想到墨西哥街头售卖烤红薯和香蕉的小贩，他们用蒸汽哨声宣告自己的到来。作为该装置的一部分，当地厨师也为参观者准备食物。

来自加纳的团体blaxTARLINES KUMASI展出了作品AGORA: A Dance of Umbrella Forests，这是一组雨伞，其设计借鉴了加纳传统的肯特、富古和阿丁克拉织物。黎巴嫩艺术家Akram Zaatari在作品Above and Below中描绘了一棵橄榄树，其根部缠绕着一具古代石棺，探讨自然、历史以及在物体所处环境中保存物体之间的联系。

除装置作品外，双年展项目还包括表演、工作坊、讨论和导览。展览免费入场，将持续至2027年2月15日。

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