阿联酋艺术家里姆·阿尔-穆巴拉克的个人展览《What We Left In The Sandbox》在阿联酋阿布扎比阿尔里姆岛的 Rizq Art Gallery 开幕。该项目将持续至1月10日，聚焦记忆、儿童游戏以及可能唤起往昔记忆的日常物品，《国民报》报道。

互动作品

此次展览由阿联酋建筑师兼研究者阿扎·阿布阿拉姆策展。展览没有设定路线：参观者可自行选择了解作品的顺序，并通过触摸、移动和游戏与作品互动。

展览使用了气泡膜、沙子、铝箔、塑料椅子、亚克力元素和井字棋图案。现场还设置了一座符合儿童感知比例的沙堡：成年参观者必须弯腰才能进入。另一件作品将照片变成金属滑块拼图，其部件可以移动，但无法完全复原原始图像。

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他人的记忆

阿尔-穆巴拉克表示，作品的创意也来自她在阿布扎比 Cultural Foundation 进行的为期六个月的驻留。艺术家尝试使用气泡膜和从阿联酋不同地区收集的沙子，也运用了与他人交谈时听到的故事。

其中，一位交谈对象回忆说，她曾试图骑自行车从气泡膜上驶过，让气泡沿着一条直线破裂。阿尔-穆巴拉克在工作室重现了这一体验，制作了模具，并将这项实验转化为展览中的一件蓝色作品。另一次关于铝箔的交谈表明，同一种材料可以引发不同联想：艺术家的朋友将它想象成钱，而阿尔-穆巴拉克自己则用铝箔制作玩具。

艺术家希望不将自己的个人经历强加给参观者，而是为他们的记忆和解读留出空间。她表示，最重要的结果是人们开始分享各自与童年有关的联想，其中包括回忆起戳破气泡膜的乐趣。

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