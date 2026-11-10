《日本时报》：阿布扎比将重启停火监督谈判

据《日本时报》报道，乌克兰、俄罗斯和美国代表本周将在阿拉伯联合酋长国阿布扎比举行新一轮结束战争的谈判。会议计划讨论监督停火的机制、战后安全以及领土问题。

两天谈判

一名不愿具名的美国高级官员对记者表示，在三方会议举行前，华盛顿每天都与乌克兰和俄罗斯保持联系。该官员称，各方代表可能在阿布扎比计划进行的两天谈判期间取得进展。

首场会议将专门讨论监督停火和战后安全问题。具体而言，包括安全磋商机制、危机沟通和缓和局势的措施。第二场会议中，各方将转向领土问题。这名美国官员表示，双方近几天都展现出灵活性，但未提供细节。

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安全保障与各方立场

这名官员称，美国代表团询问作为侵略国的俄罗斯，是否同意由美国和欧洲向乌克兰提供类似《北大西洋公约》第4条和第5条所规定的安全保障。乌克兰不是北约成员国。

谈判在暂停后恢复。暂停始于2月，当时美国总统唐纳德·特朗普政府的注意力转向了伊朗战争。与此同时，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京公开坚持其长期要求，即乌克兰割让大量领土并放弃未来加入北约。乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基拒绝这些要求。

据该报消息人士称，欧洲国家坚持，俄罗斯必须在开始讨论欧洲大陆更广泛的安全架构之前结束对乌克兰的战争。这名美国官员还表示，谈判代表需要建立新的安全体系，但未具体说明其参数。

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