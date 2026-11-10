在阿拉伯联合酋长国阿布扎比，一辆历史悠久的警用保时捷924已被修复至可上路行驶的状态。1979年，这辆车在英国女王伊丽莎白二世首次对阿联酋进行国事访问期间为她护送。该车在阿尔马克塔博物馆举行的仪式上被正式交还给阿布扎比警方，The National报道称。

根据保时捷和阿布扎比警方的数据，924成为阿联酋联邦警察车队中的首辆跑车。该车在国家成立七年多后投入服役，用于伊丽莎白二世和菲利普亲王的访问；两人乘坐皇家游艇Britannia抵达波斯湾。

1979年的涂装

修复工作历时数月，由Porsche Centre Abu Dhabi and Al Ain完成。车辆外部被清理至裸露金属，并涂上原有的绿色和白色。警方标识以油漆重现，而非使用现代贴纸，以保留原始涂装的一项细节。

安装在车顶的警报器和灯光组件也得到修复，外部装饰件、密封件和橡胶垫圈则被修理或更换。发动机缸体状况良好，但为恢复车辆的可行驶状态，专家修理或更换了燃油管路、冷却软管、皮带以及制动系统部件。车辆底部经过清洁、检查和修理。

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在迪拜展出

在内饰方面，座椅被拆解，受损织物更换为从德国运来的原装保时捷内饰面料。在可能的情况下保留了皮革部件，仪表板、地毯和内饰饰件也得到修复。

修复后的保时捷首次公开展示计划于11月21日至22日在迪拜纳德阿尔谢巴区举行的Icons of Porsche节上进行。此后，该车将被送回阿尔马克塔博物馆，该博物馆是阿布扎比最早的警务设施之一。

此次修复也恰逢保时捷跨轴变速驱动系列诞生50周年，该系列由1976年的924车型开创。这类汽车的发动机位于前部，而变速箱和差速器位于后部，有助于在车辆两部分之间分配重量。

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