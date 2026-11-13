在阿布扎比，八码因参与酒店内的一场群殴而被判处监禁，这起事件涉及综合格斗选手乌斯曼·努尔马戈梅多夫和梅拉布·德瓦利什维利。该案另外两名涉案人员被罚款。BBC Sport报道称。

判决与罚款

阿布扎比警方表示，在周三发生的冲突后，共有十人被捕。该酋长国司法部门在社交媒体上称，十名被告均因这场斗殴被判有罪。

据BBC Sport援引The National的报道，六人被判处六个月监禁、每人罚款6.2万英镑，并将在服刑后被驱逐出境。他们被认定犯有危害公共安全、引发恐慌和危及生命罪。

另有两人因使用信息技术拍摄并发布斗殴视频而受到相同处罚，该行为被定性为侵犯隐私。另外两人因危害公共安全和袭击他人而各被罚款1.02万英镑。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

两队之间的冲突

根据BBC Sport对事件视频的描述，画面显示努尔马戈梅多夫从背后接近德瓦利什维利，并据称击打了他。随后，选手及其团队成员之间发生了冲突。

Real American Freestyle联合创始人查德·布朗斯坦表示，德瓦利什维利已获释，并回到阿布扎比的团队中。德瓦利什维利原定于周六的RAF赛事中对阵巴西选手马龙·莫赖斯。事件发生后，他发布了一段视频，画面中他因脸部流血正在接受医疗救治。

努尔马戈梅多夫来到阿布扎比，是为了在弟弟乌马尔与美国选手乌利亚·费伯比赛前支持他。努尔马戈梅多夫和德瓦利什维利的团队此前已在7月的一场RAF活动中发生过冲突。

关注我们在