两名居住在欧洲的尼日利亚公民在尼日利亚阿布贾的纳姆迪·阿齐基韦国际机场被捕。尼日利亚国家禁毒执法局（NDLEA）称，这两名男子试图飞往巴黎，并吞食了共计200包、重3.46公斤的可卡因。Premium Times Nigeria对此进行了报道。

飞往巴黎前被捕

NDLEA表示，阿利奥库萨·戈迪安·奥迪费和萨姆·布莱克本于10月28日在对从阿布贾飞往巴黎的法国航空AF 832航班乘客进行检查时被捕。该机构发言人费米·巴巴费米称，扫描发现两名男子的胃中均有异物。

据NDLEA说法，奥迪费在法国一家工厂工作，并于10月21日抵达尼日利亚短期休假。该机构称，他承认吞食了110包毒品，随后这些毒品在监控下从其体内排出。NDLEA称，其重量为1.901公斤。

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实验室检测结果

关于布莱克本，NDLEA表示，他据称吞食了90包、重1.559公斤的毒品，随后这些毒品也从其体内排出。该机构称，实验室检测确认全部200包中均含有可卡因。

NDLEA还通报了在尼日利亚多个州开展的其他行动。具体而言，在拉各斯州，执法人员据称从两辆车辆中查获976公斤“臭鼬”大麻——一种高效大麻品种。在奥约州，两名男子在将554公斤该物质装入卡车时被捕。

NDLEA主席布巴·马尔瓦感谢参与行动的工作人员，其中包括在阿布贾逮捕两名男子的人员。他还呼吁该机构工作人员继续打击非法毒品交易，并开展有关吸毒危害的宣传活动。

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