在澳大利亚阿德莱德，儿童慈善机构Puddle Jumpers仓库中原本作为圣诞礼物送给弱势家庭的捐赠物被盗。该组织估计，被盗物品价值约2.3万美元，澳大利亚广播公司新闻报道。

玩具和78双鞋

据Puddle Jumpers称，其位于布朗普顿的临时仓储场所中，为圣诞礼物留出的玩具以及78双鞋子失踪，其中包括新的耐克运动鞋。该组织创始人兼首席执行官梅拉妮·泰特表示，这一损失超过了物品的货币价值，因为原本为其准备援助的儿童和家庭可能无法获得帮助。

该组织尤其帮助居住在汽车里的儿童、缺乏食物的家庭以及处于非家庭照护体系中的儿童。泰特说，仓储场所的业主于周五告知她这起盗窃事件。在查看监控录像后，她推测作案者可能在一周内三到四次来到该地点。随后，工作人员还发现，周末期间仓库中又有额外物品失踪。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

警方调查非法闯入事件

南澳大利亚州警方确认，正在调查布朗普顿一处场所发生的非法闯入事件。根据警方掌握的信息，该事件发生在10月28日凌晨。

9月，位于欣德马什地区波特路的Puddle Jumpers慈善商店因火灾严重受损。警方认为起火情况可疑，并继续展开调查。泰特表示，该组织正在考虑新的场所选择。

关注我们在