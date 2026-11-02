在阿德莱德，戴维斯家族在一个旧柯达相机盒中发现了劳埃德·埃文·戴维斯的照片。戴维斯是一名在第二次世界大战期间服役的澳大利亚军事通信兵。据澳大利亚广播公司新闻报道，这些照片是他的孙子彼得·戴维斯的姨妈在一个抽屉里的其他家庭照片中发现的。

劳埃德·戴维斯是一位知名小提琴家，但他的战时服役经历即使对亲近的人来说也鲜为人知。彼得·戴维斯表示，家人没有询问其祖父战争经历的习惯。这名孙子用了两年时间研究家族历史，并且已经根据军方记录追溯了戴维斯的服役经历。

在多个战线服役

劳埃德·戴维斯曾在埃及、巴勒斯坦、叙利亚、新几内亚和婆罗洲服役。发现的照片使他的孙子能够用视觉证据补充官方文件。彼得·戴维斯说，他在其中发现了一张贝鲁特的照片；他认为，该照片与其祖父军方记录中提到的该市解放有关。

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彼得·戴维斯还指出，澳大利亚军人不被允许携带相机，所拍摄的照片必须经过审查。他认为，这解释了该收藏的内容：其中主要不是军事装备或车队，而是城市景观、建筑和日常生活。

中东风景与镜头中的士兵

照片展现了20世纪40年代的叙利亚、黎巴嫩和加沙：阿勒颇城堡旁的一座桥、的黎波里的水塔、阿什凯隆海滩上的渔民、加沙的英联邦公墓、市场以及该市的大清真寺。收藏中还有当地居民、骆驼和驴子在的黎波里附近山路上的照片。

戴维斯还单独拍摄了1941年其所在部队的士兵在拉塔基亚和阿勒颇之间山区打雪仗的画面。彼得·戴维斯将照片副本寄给了澳大利亚战争纪念馆，该馆表示有兴趣为其收藏购入这张照片。

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