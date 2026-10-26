约翰内斯堡机场查获216块可卡因砖——Daily Maverick

10月25日，执法人员在南非约翰内斯堡附近的OR Tambo机场截获了5个无人看管的行李箱，箱内装有216块可卡因砖。被查获货物的价值超过2亿南非兰特。这些行李来自巴西圣保罗的瓜鲁柳斯国际机场。

行动期间无人被拘留。目前尚不清楚谁原本要领取被查获的行李箱。南非警方表示，此次查获是执法部门协调行动的结果，旨在打击利用南非入境口岸运输违禁物质的贩毒网络。

来自圣保罗的货运

据Daily Maverick报道，8月底，OR Tambo机场还截获了一批从圣保罗运抵的333公斤可卡因，其价值估计约为1.67亿兰特。

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巴西警方表示，正在调查一个被认为与通过瓜鲁柳斯机场向约翰内斯堡及其他国家运输可卡因有关的团伙。根据巴西联邦警察的说法，该计划的参与者利用在机场运营的公司员工进入限制区域，并将毒品装上国际航班。调查人员认为，毒品被藏在货舱内的行李中，并附上伪造的行李标签。

巴西执法部门的行动

9月22日，巴西联邦税务局在瓜鲁柳斯查获116公斤可卡因，这些可卡因藏在3个标有“约翰内斯堡”的行李箱中。该批货物原计划运往南非，一名嫌疑人被拘留。10月7日，巴西联邦警察针对一个其称涉嫌通过该机场向境外运送可卡因的团伙展开行动；在不同地区执行了29份令状。

10月9日，瓜鲁柳斯机场还查获15公斤藏在烘焙设备中的可卡因。执法部门称，该批货物目的地为南非。南非警方表示，过去两年间，OR Tambo机场已有116名运毒人员被逮捕。

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