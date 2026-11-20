由于人道主义资金削减，阿富汗近300家医疗机构已关闭或暂停运营。这影响了超过100万名妇女和女孩获得医疗服务，联合国新闻报道，消息援引联合国促进性别平等机构妇女署、联合国人道主义事务协调厅及其合作伙伴。

妇女署表示，事实上的当局在2021年掌权后颁布的100多项法令，严重限制了妇女在家外的行动、接受教育和就业的机会。该机构称，这些限制日益阻碍妇女，包括孕妇，寻求必要的医疗帮助。

失去医疗服务机会的风险

妇女署人道主义事务负责人索菲亚·卡尔托普警告称，从长期来看，阿富汗2200万名妇女和女孩可能失去获得医疗服务的机会。她讲述了一名来自库纳尔省的妇女，该妇女在无法获得医疗帮助的情况下经历了数次流产。

卡尔托普还提到一些妇女，她们在去年地震失去家园后，已连续第二个冬天处于流离失所状态。其中一些人后来又因与巴基斯坦的战斗或近几个月的严重洪灾而流离失所。

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支持中心关闭

由于资金短缺，该国已有超过193个为性别暴力幸存者设立的支持中心关闭。这同样影响了超过100万名妇女和女孩。约340万名需要帮助的妇女和女孩可能无法获得供水、环境卫生和个人卫生服务。

妇女署提供紧急现金援助、咨询以及创办小型企业的培训。同时，该机构强调，这些项目无法消除相关限制造成的后果。该组织认为，这些限制削弱了妇女在家中免受暴力和虐待的保护。

据妇女署估计，约260万名女孩也被剥夺了接受中等教育的机会。该机构警告称，这可能导致童婚和孕产妇死亡率上升。妇女署阿富汗问题特别代表苏珊·弗格森呼吁国际捐助方不要削减，而要加强对阿富汗妇女和女孩的支持。

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