在阿富汗，由于塔利班实施的限制措施以及国际人道主义项目资金减少，女性越来越难以获得必要的医疗服务。德国许多地区已不再允许男性医生为女性诊治，德国之声报道。

该媒体援引了一名库纳尔省居民的案例：她在无法获得医疗服务的情况下经历了多次流产。尤其脆弱的是急需治疗、却因塔利班设定的限制而无法获得治疗的孕妇。

对女性的限制

塔利班于2021年8月重新掌权后，颁布了100多项法令，严重限制女性和女孩的生活。女孩被禁止接受中等教育，女性则被禁止进入高等教育机构。她们在家外工作的机会也大幅缩减。

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联合国阿富汗援助团于2025年9月表示，促进美德和防止邪恶部的检查人员通过执行规定和法令，进一步收紧了女性获得医疗服务的限制。

人道主义局势

根据联合国数据，阿富汗约有260万女孩无法接受中等教育。联合国妇女署警告称，这可能导致早婚和孕产妇死亡率上升。

联合国估计，到2027年，将有超过400万名五岁以下儿童，以及约127万名孕妇和哺乳期妇女需要接受急性营养不良治疗。联合国阿富汗问题特别代表苏珊·弗格森称，这一局势是全球最严重的妇女权利危机。她表示，援助削减正迫使人道主义组织决定向哪些妇女和女孩提供支持，以及拒绝哪些人。

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