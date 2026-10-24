2026年10月19日，在加拿大阿尔伯塔省，选民支持了五项咨询问题，涉及加强该省对移民事务的控制以及临时居民获得财政资助服务的权限。此次公投不具有约束力，因此其本身不会改变工作或学习许可的签发规则、永久居民身份或现行服务获取条件。

据The Rio Times报道，共有十项问题付诸表决。获得支持的提议包括争取让阿尔伯塔省对移民政策拥有更大影响力、侧重经济移民，以及在就业时优先考虑该省居民。

公投提出了什么建议

其他问题涉及仅向加拿大公民、永久居民以及持有阿尔伯塔省批准身份的人提供由该省资助的医疗保健、教育和社会服务。选民还批准了以下提议：领取社会支持须满足12个月居住要求；对非永久居民的医疗和教育服务可能收取费用或附加费；以及在省级选举投票时确认公民身份。

初步计票显示，约54%的参与者支持扩大阿尔伯塔省对移民事务的控制。官方投票结果原计划于10月29日公布。

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联邦许可仍然有效

有关进入加拿大、工作和学习许可、授予永久居留权、公民身份和难民事务的关键决定由联邦政府作出。阿尔伯塔省不能自行取消或缩短联邦工作或学习许可的有效期。

该省可通过提名计划影响经济移民，也可规范教育、医疗保险管理、职业许可、劳动标准以及获得省级福利的问题。与此同时，阿尔伯塔省当局尚未提出法案，也未确定哪些身份将被视为获该省批准，或可能收费的金额、豁免清单及新规定生效日期。

潜在变化首先可能影响国际学生、临时工、访客和短期居民。在单独的法律获得通过之前，现行规则保持不变。

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