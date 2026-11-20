荷兰阿姆斯特丹已开始审理针对印度钢铁公司塔塔钢铁的刑事案件，原因是该公司位于艾默伊登的工厂附近涉嫌故意排放有害物质。据阿纳多卢通讯社报道，荷兰检察官怀疑该公司故意且非法向空气中排放有害物质，这可能对人们的健康构成威胁。

居民投诉

该程序与一份于2021年代表约1,200名居住在艾默伊登塔塔钢铁冶金企业附近居民提交的投诉有关。他们报告了健康问题，并对工业污染可能对儿童造成的影响表示担忧。

据NOS报道，荷兰国家公共卫生与环境研究院记录到，邻近地区的肺癌发生率高于平均水平。案件的重要部分涉及焦炉排放；焦炉通过加热煤炭生产焦炭，焦炭是一种与铁矿石一同在高炉中使用的燃料。

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公司立场与同政府的谈判

检察官怀疑，塔塔钢铁可能明知存在焦炭生产不完全的情况却予以容忍，并故意未报告这些情况。在此类过程中可能会释放危险污染物。据消息人士称，含有危险物质的烟尘沉积在工厂附近的房屋、汽车和儿童游乐场上。

塔塔钢铁表示，个别焦炭生产不完全的情况在技术上无法避免。投诉方律师贝内迪克特·菲克强调，这类排放是可以预见且能够避免的。与此同时，目前仍不清楚是否会对公司管理人员提出单独的刑事指控。

刑事审理正值荷兰政府与塔塔钢铁就支持该企业转向更环保的钢铁生产进行谈判之际。政府表示，尽管存在刑事案件，关于约20亿欧元、即22亿美元援助的讨论仍将继续。

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