安达卢西亚否决调查造成15人死亡火灾的提议——BBC

在安达卢西亚议会中，执政的人民党（PP）和极右翼政党Vox否决了反对党社会党提出的建议，该建议旨在成立委员会调查西班牙东南部贝达尔村7月发生的森林火灾。7月9日的火灾造成15人死亡，其中包括9名英国公民，BBC News报道。

PP和Vox表示，正在进行的刑事调查应当回答相关问题。遇难者亲属则坚持要求公开审查当局在火灾期间的行动。

对预警系统的质疑

受害者家属批评地区当局在火势逼近村庄时决定不向手机发送紧急警报。安达卢西亚紧急服务部门负责人安东尼奥·桑斯解释称，该系统无法为单个社区进行设置。官员表示，部分居民需要撤离，而另一些人待在家中更安全；发布普遍信息可能引发恐慌和交通拥堵。

遇难者亲属不同意这些说法。托马斯-沃尔夫·维尔东克的63岁父亲斯坦尼斯拉斯在火灾中遇难，他表示，人们既没有收到明确指示，也没有收到危险警告。据他所说，在火焰吞没该地区前几分钟，一辆鸣着警笛的警车曾驶过那里，但居民没有收到任何通知。

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贝达尔的紧急应对计划最后一次获批是在2019年；根据地区当局的数据，该计划当时正在更新。该市镇被划定为存在森林火灾风险的地区。

围绕物证的争议

丹尼·吉拉姆-柯顿在火灾中失去了父母皮特和弗兰，她也对悲剧发生后警方的工作提出质疑。她说，8月她与丈夫在父亲被烧毁的汽车中发现了一些碎片，她认为这些碎片可能是人类遗骸，此外还有手机、珠宝、钥匙和现金。警方此前曾告知家属，车辆已被彻底检查，个人物品没有留存下来。

这些碎片被送往马德里检验。家属表示，警方称未能提取DNA，且骨骼属于动物。与此同时，吉拉姆-柯顿指出，她聘请的专家，包括一名法医人类学家，认为这些碎片属于人类。

贝达尔15名死者中，14人是外国人：9名英国人、3名比利时人、1名法国人和1名美国公民；另一名受害者是西班牙公民。这场火灾也被称为洛斯加利亚多斯火灾，其起因正在刑事案件框架内调查。7月，国民警卫队曾推测火灾可能由断裂的电线引发，但这一说法受到质疑。

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