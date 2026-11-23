在英格兰，有资格通过国家医疗服务体系获得减重注射治疗的患者，可能因面向全科医生诊所的地方支付款项被取消而无法接受治疗。正如《卫报》报道，36个综合医疗服务委员会中有21个已取消向诊所支付的、用于开具和监测Mounjaro（也称替尔扎肽）的款项。

专业媒体Pulse的一项调查发现，另有9个委员会根本没有为此类服务提供额外资金的地方项目。仅4个委员会保留了相关支付款项。

全国方案

英格兰国家医疗服务体系表示，对接受替尔扎肽治疗患者的支持资金已被转入全国全科医生合同，以统一方式取代不同的地方机制。自4月起，对管理肥胖患者的激励措施被纳入质量和结果框架，但诊所参与该方案是自愿的。

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全科医生向Pulse表示，预定的支付款项不足以覆盖开具该药物及后续监测患者的成本。在一些地区，NHS管理层已警告称，即使患者符合标准，Mounjaro的处方也无法得到保证，因为医疗诊所的参与是自愿的。

获取机会不均

Healthwatch England代理首席执行官克里斯·麦肯表示，患者反映，根据居住地不同，获得由NHS资助的减重药物存在显著差异。他表示，在一些地区，在当地服务组织问题得到解决之前，获得药物的途径仍不明确。

英国医学协会认为，新的支付款项不太可能覆盖开具和监测替尔扎肽所需的额外工作，因此一些有资格接受治疗的患者可能无法获得治疗。英国皇家全科医师学院院长维多利亚·佐尔齐乌·布朗强调，必须适当支持基层医疗服务，以确保安全开具该药物、开展监督并持续跟进患者。

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