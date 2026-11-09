据《卫报》报道，英格兰30万名健康状况较差、患有慢性疾病的患者将通过一项价值4000万英镑的计划获得全科医生的额外支持。该计划旨在帮助最脆弱的人群留在家中，并减少冬季可避免的住院人数。

检查与治疗评估

全科医生将为患者提供医疗检查、已开具药物的评估以及呼吸测试。该计划主要面向患有心脏病、健康状况较差、肺气肿及其他形式慢性阻塞性肺疾病的人群。

该倡议的资金将从2026至2027年现有的全科医疗预算中重新分配。医疗诊所团体可为每名符合该计划标准的患者使用126英镑。医疗诊所将自行确定冬季重病风险最高的人群。

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为冬季压力做准备

首相安迪·伯纳姆表示，对基层医生的支持应有助于在健康问题导致患者前往急诊部门之前发现这些问题。卫生大臣伊薇特·库珀指出，当局还正通过流感疫苗接种、扩大急诊医疗能力以及与社会服务部门合作，为冬季做准备。

皇家全科医生学院院长维多利亚·佐尔齐乌·布朗支持将重点放在预防以及对住院风险最高患者的个性化护理上。同时，她强调，要持续改善对有复杂需求人群的护理，需要采取长期预防方法，并持续投资于基层医疗服务。

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