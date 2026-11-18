据《卫报》报道，英格兰约50万名最脆弱群体将在4月前从新成立的联合团队获得个性化医疗和社会支持。卫生大臣伊薇特·库珀宣布了这一消息。

在家中和照护机构提供帮助

该计划将覆盖老年人、照护院住户、失智症患者和生命末期患者。国家医疗服务体系和社会照护领域工作人员组成的团队将确定社区中最脆弱的居民，为他们制定个性化照护计划，并定期评估其健康状况。

新模式的目标是让人们在家中或照护机构获得帮助，并尽可能长时间避免住院。还计划为患者及其家属设立一条24小时电话热线，作为统一联系点，但这项服务的启动时间尚未明确。

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该计划将扩大至200万人

库珀称，启动这些团队是迈向已承诺的国家照护服务的务实一步，该服务将根据人们的需求整合医疗和社会援助。此后，该计划拟扩大至约200万人。

这位大臣表示，在全面启动后，系统改革将通过减少430万天患者住院天数，帮助减轻拥挤医院的压力。它还应减少在医院走廊为患者提供照护的情况，这首先涉及体弱的老年人和失智症患者。

上周，库珀还宣布，今年冬季将为英格兰的全科医生拨款4000万英镑。这笔资金将帮助30万名脆弱患者在家中获得更好的照护。

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