在英格兰二十多年来规模最大的一次麻疹暴发期间，2,821例经实验室确认的病例中，92.5%没有麻疹、腮腺炎和风疹疫苗接种记录。英国卫生安全局对2023年10月至2024年9月期间的数据进行了分析，News-Medical报道。

病例集中在伦敦和西米德兰兹

在15,587例疑似麻疹报告中，专家确认了2,821例感染病例，即每10万人中有4.8例。首批聚集性病例出现在西米德兰兹地区，包括伯明翰，原因是病毒从巴基斯坦和罗马尼亚输入。此后，感染传播扩展至英格兰其他地区。

伦敦占确诊病例的45.5%，西米德兰兹占25.2%。最高的地方发病率出现在伦敦兰贝斯区，首都的病例数高峰出现在2024年4月。

儿童占患者多数

10岁以下儿童占所有确诊病例的58.6%。未满1岁的婴儿因年龄太小，尚不适合按计划接种MMR疫苗，占患者的11.7%。63%的患者居住在最贫困的两个地区五分位组。研究人员澄清，这一指标反映的是患者居住地区的贫困程度，而不一定反映每个个体的具体情况。

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研究作者警告说，不完整的接种记录可能导致部分已接种者被归入没有登记接种记录的群体。实验室检测发现两种麻疹病毒基因型D8和B3正在传播。5.5%的病例与国际旅行有关。

医院负担

在2,788例能够与医疗记录关联的病例中，76.3%的患者前往急诊科，38.2%住院治疗。住院比例最高的是未满1岁的婴儿，为51.6%；30岁及以上成年人为47.2%。

7名患者需要重症监护。另有报道称，一名患有基础疾病的青少年死亡。与此同时，作者强调，就诊和住院数据涉及的是被发现的病例，而非所有感染：轻症麻疹可能未被发现，部分住院是出于谨慎考虑，且医疗记录并不总能确认麻疹是住院原因。

研究数据显示，2023至2024年，英格兰88.9%的儿童在24个月大前接种了第一剂MMR疫苗，这是十年来的最低水平。世界卫生组织建议，两剂疫苗接种覆盖率至少达到95%，以维持麻疹消除状态。

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