英格兰儿童获开341张GLP-1类药物处方——《卫报》

2026年4月至7月，英格兰为18岁以下儿童开具了341张GLP-1类药物处方，其中15张处方开给了12岁以下患者。《卫报》报道称，这些数据来自根据信息获取请求从英国国民医疗服务体系商业服务管理局获得的资料。

在2025—2026财年，儿童获得了419张此类药物处方，其中10张开给了12岁以下患者。数据涉及在英格兰开具、并在英国任何地区的社区药房配发的处方。

数据未涵盖所有处方

统计数据不包括私人处方，也不包括在医院或监狱机构开具和配发的药物。因此，所列数字可能被低估。该报指出，一家私人儿科诊所此前曾报告，有超过200名患者正在接受此类注射。

与此同时，无法根据这些数据确定是否所有药物都是专门为减重而开具。GLP-1药物最初是为控制2型糖尿病患者的血糖水平而研发，但后来被广泛用于减重。

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需要长期监测

萨里大学代谢医学教授马丁·怀特强调，向儿童开具此类药物应在专业服务体系内进行。他表示，需要定期监测生长和青春期发育、营养状况、心理健康、饮食行为以及可能出现的副作用。

自2021年以来，英格兰国民医疗服务体系一直在试点面向2岁至16岁重度肥胖儿童的“超重并发症”诊所。已有近6500名儿童被转诊至这些诊所，其中包括400多名4岁以下儿童。数百名患者通过这些服务获得了减重药物，但并非所有诊所都能获得GLP-1药物的资金支持。

上个月，世界卫生组织在新的全球指南中表示，不应向10岁以下儿童开具包括GLP-1在内的抗肥胖药物。与此同时，一些诊所的专家正在考虑，在获得适当许可后，将此类药物用于8岁及以上患者。

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