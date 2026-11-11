英格兰和苏格兰要求将禽鸟圈养于室内——《卫报》

由于高致病性禽流感风险上升，英格兰和苏格兰已实施要求，将家禽和圈养鸟类饲养在室内。这已是连续第二年对养禽者实施此类限制。

在英格兰，政府宣布在全国范围内设立禽流感防控区。拥有50只或以上家禽或圈养鸟类的饲养者必须将其安置在封闭场所内。周二，苏格兰全境也宣布实施类似措施，《卫报》报道。

加强生物安全规定

养禽者还必须遵守加强后的生物安全措施。尤其是，他们必须向动植物卫生局报告禽鸟产蛋率的变化，并立即报告疑似疾病情况。

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英国政府解释称，这一决定是由于家禽和野生鸟类中高致病性禽流感的风险以及确诊病例数量不断增加。2025年，英格兰、苏格兰和威尔士全境已宣布设立疾病防控区。

对人类的风险被评估为较低

禽流感自2014年以来迅速传播，并自2021年夏季以来对英国野生鸟类种群造成了重大损害。人类中也记录到了该疾病：2025年1月1日至8月4日期间，全球共登记了11例死亡。

该毒株会导致鸟类患病和高死亡率，并可能使与感染动物密切接触的人出现流感样症状和结膜炎。英国政府表示，目前对人类健康的风险仍然非常低。政府还预计，这不会影响圣诞火鸡和其他季节性家禽的供应，而经适当烹饪的禽肉和鸡蛋被认为可安全食用。

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