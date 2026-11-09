英格兰露宿街头人数增至8748人——《卫报》

2026年6月，英格兰露宿街头的人数达到8748人——这是自2025年11月以来的最高水平。自1月以来，这一人数增加了近1000人。截至6月底，仅有15%的这类人群获得了临时安置——这是自2025年8月以来的最低水平，《卫报》报道。

圣诞节前的计划

首相安迪·伯纳姆承诺，将为每一位露宿街头者提供安全的离开街头途径或更广泛的支持。7月就职时，他表示，他的首项指示将是终结该国的街头无家可归问题。

次月，伯纳姆宣布提供4.42亿英镑资金，作为一项行动的一部分，其目标是在圣诞节前为所有露宿街头者提供住所。10月，政府还计划自2027年3月起提供额外4.32亿英镑资金，以支持人们直至本届议会任期结束。

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适宜住房短缺

无家可归事务大臣弗洛伦斯·埃沙洛米表示，政府希望在圣诞节前为每一位露宿街头者提供一张床位。与此同时，她承认适宜住房长期短缺。

她表示，离开街头的途径并不总是意味着安置入住房：对一些人来说，这可能是一项个性化的心理健康支持计划或成瘾治疗。埃沙洛米还表示，当局正与市政部门和住房协会合作，使数千处空置或废弃房产重新投入使用。

截至2026年3月底，英格兰有创纪录的13.56万个家庭居住在临时住所中，其中包括B&B酒店和旅舍。这比十年前高出约90%，也比一年前高出4%。

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