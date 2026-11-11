由于英国国家医疗服务体系（NHS）机构和私人供应商公司的工作延误，英格兰残障人士可能要等待长达两年才能获得轮椅。英格兰议会医疗与卫生服务监察专员保拉·萨塞克斯的一份报告指出，《卫报》报道。

萨塞克斯表示，延误、不合适的设备或不当维修可能影响轮椅使用者生活的方方面面。这尤其会造成身体疼痛和情绪困扰，并限制他们独立生活的能力。

投诉数量增加

在通过NHS提供轮椅的投诉数量急剧增加后，监察专员启动了调查：投诉数量从2020—2021年的8起增至2025—2026年的110起。五分之四的投诉涉及一小部分私人公司，这些公司为至少一半有需求的儿童和成年人提供轮椅。

大多数投诉与人们等待超过18周才能获得轮椅本身或其零部件有关。NHS的服务质量框架规定，92%的人应在18周内获得所需设备。

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对儿童和成年人的影响

报告列举了一名患有脑瘫男孩的案例：他三岁时等待轮椅长达七个月。因此，他无法与自己的双胞胎兄弟同时开始上幼儿园，也无法获得教育和专业治疗。在等待期间，这名儿童从父母使用的改装婴儿车上跌落，多次受伤。

另一起案例涉及68岁的格雷厄姆·伍尔纳，他患有脊髓性肌萎缩症。他本应在2023年8月前获得一把新轮椅，但直到2024年9月才送达。该设备无法正常工作，这名男子于2025年10月才获得一把完全正常使用的轮椅——比18周的期限晚了26个月。

萨塞克斯还指出，在需求评估、轮椅适配和维修服务的监管方面存在空白。药品和医疗产品监管局监管设备本身，但轮椅使用者获得的服务不属于护理质量委员会的职权范围。

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