英格兰已开始为PROTECT-C研究招募参与者，该研究计划吸纳来自英国不同地区的5000名女性。这项试验旨在评估未来是否可以向广泛女性群体提供癌症风险基因筛查，而不仅限于有明显家族病史的人群。News-Medical报道。

该项目由Yorkshire Cancer Research资助，由伦敦玛丽女王大学的兰吉特·曼昌达教授领导。研究人员希望了解这种方法对于英国国家医疗服务体系而言在可及性和实用性方面的表现。

居家唾液检测

参与者将获提供一项使用唾液样本的居家检测，该检测可以识别与较高乳腺癌、卵巢癌、子宫癌或肠癌风险相关的遗传性基因变异。根据报道中引用的估计，英国约有45.1万名女性携带这类遗传性变异，但其中约97%并不知情。

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目前，通过NHS进行的癌症基因检测主要面向符合特定标准的人群：例如，已患过某些癌症，或有明显癌症家族史的人。研究作者指出，这种方式往往取决于家庭中是否已经有人被确诊。

通过NHS获得帮助

在研究中被发现具有较高癌症遗传风险的人将获得个性化的NHS帮助。其中可能包括定期筛查，以及在必要时使用预防性药物或接受手术以降低风险。

研究人员还将评估参与带来的心理影响，以及在数字平台了解相关信息后同意接受检测的人群比例。为寻找潜在参与者，研究团队正与使用NHS医疗记录的NHS DigiTrials计划合作。计划从1月起向可能符合标准的人发送邀请。女性、跨性别男性以及拥有女性生殖器官的非二元性别人士均可表达参与意愿。

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