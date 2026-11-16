英格兰正在考虑为不同意学校所提供支持的有特殊教育需求儿童的家长设立两种独立申诉机制。这些变化可能成为大规模特殊教育改革的一部分，《卫报》报道。

两种申诉选项

了解讨论情况的消息人士告诉该报，官员们正在考虑两种方案。第一种是向地方政府和社会照护监察专员提出申诉。该机构已经调查有关地方当局在支持有特殊教育需求儿童和校车服务方面的投诉。

另一种方案是设立独立复审小组，参照审理针对学生被学校开除决定的申诉小组。这类小组可以推翻开除决定。它们由地方当局任命，成员包括一名书记员和最多五名与学校没有直接关联的专家。

拟议改革

今年2月，政府发布了一份关于为有特殊教育需求和残疾儿童提供支持及其资金保障的白皮书。该白皮书设想以由学校管理的新个人支持计划，取代广泛使用的教育、健康和照护计划。

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目前，家长可以向独立的特殊教育需求法庭提出申请，以解决有关现有计划的争议。拟议改革可能限制这一途径，并将有关新个人计划的投诉交由学校自行审理。代表有特殊需求儿童利益的团体批评了这种做法。

法庭积压

教育大臣露西·鲍威尔向议会教育委员会表示，政府力求为家庭确保公平的条件以及制度的问责性。预计法案以及政府对有关白皮书咨询的回应将在明年年初准备就绪。

政府10月表示，在该法庭等待最终口头听证的平均时间已超过18个月。截至6月的三个月内，提交了8,800宗申诉，积压案件数量增至18,000宗——比2025年增加31%。

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