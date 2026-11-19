英格兰和威尔士政府计划从2028年起，将leasehold制度下住房业主每年支付的地租限制在250英镑。住房大臣马修·彭尼库克表示，据《卫报》报道。

leasehold改革法案

彭尼库克将于周四提交政府的leasehold改革法案。该文件将规定限制相关费用，禁止按该制度出售新建公寓，并简化延长和买断leasehold的程序。

该法案还将把现行禁止按leasehold制度出售新建房屋的禁令扩大至公寓。公寓占按该制度出售房产的大多数。彭尼库克此前表示，该禁令预计将在下次选举后生效。

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转向commonhold

拟议改革旨在让居民更容易转向集体commonhold制度。作出这一决定时，只需获得楼内半数居民同意，而非全体居民同意。该法案还将剥夺freeholders因相对较小的未付账单而驱逐leaseholders的权利。

部长表示，2028年实施限额的日期不会在法案中直接写明，而将通过二级立法确定。议会住房委员会成员呼吁最早于明年实施这一限制，但彭尼库克称，延迟是由于其适用的技术程序所致。

部长表示，leaseholders的其他诉求将需要单独立法，计划在本届议会任期后期提交。其中包括设立独立的物业管理代理人监管机构，以及审查用于确定延长或买断leasehold成本的费率。

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