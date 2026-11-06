第31届联合国气候变化缔约方大会（COP31）在土耳其安塔利亚开幕。谈判代表将讨论落实此前的气候承诺、摆脱化石燃料以及向较贫困国家提供财政支持，《独立报》报道。

核心议题之一将是切实落实逐步淘汰煤炭、石油和天然气的承诺。土耳其正在推动一项倡议，计划到2035年将电力在全球能源消费中的占比从21%提高到35%。预计包括交通运输在内的电气化将主要依靠太阳能和风能发电实现。

升温目标面临威胁

联合国评估称，目前全球气温已比工业化前水平高出约1.4°C，世界正朝着到本世纪末升温2.6°C的方向发展。2015年，各国同意将气温升幅控制在远低于2°C的水平，并努力将其限制在1.5°C以内。

波茨坦气候影响研究所所长约翰·罗克斯特伦表示，世界至今仍未能实现既定气候目标。他说，进一步变暖将意味着更频繁、更极端的洪水、干旱和风暴，同时也会使气候系统的关键变化更加临近，其中包括洋流可能发生变化以及亚马孙地区退化。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

融资与补贴

谈判代表还将讨论为转向可再生能源、适应气候变暖以及从气候事件造成的损失中恢复的国家提供资金。德国NewClimate Institute联合创始人尼克拉斯·赫内称，最棘手的问题是排放量以及应由谁为气候行动买单。

美国是历史上最大的碳排放国，缺席了上一次COP会议，预计今年也不会参加。与此同时，去年主办COP30的巴西公布了一份摆脱化石燃料的自愿路线图。拟议措施包括停止对该行业的补贴：联合国估计，今年全球化石燃料补贴达到1.1万亿美元。

专家还指出，太阳能和风能成本下降，以及电动汽车的普及，正在强化减少排放的经济理由。

关注我们在