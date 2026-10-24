在阿根廷科尔多瓦省，专家确认了8名在1976年至1983年军事独裁统治期间失踪者的身份。他们的遗骸于去年在洛马-德尔托里托地点的一处集体墓地中被发现。该地点此前属于阿根廷军队，位于原秘密拘禁和灭绝中心“拉佩拉”附近。

联邦法官米格尔·乌戈·瓦卡·纳尔瓦哈在有遇难者亲属参加的新闻发布会上公布了4名女性和4名男性的姓名。据《布宜诺斯艾利斯时报》报道，自2025年身份确认行动开始以来，已有38人的身份得到确认。

已确认身份的人员

专家确认了内斯托尔·阿尔比诺·阿科斯塔、帕斯夸尔·德尔芬·卢德尼亚、克劳迪奥·诺贝托·纳尔迪尼、塞西莉亚·阿莉西亚·佩西纳·利夫罗·德·阿维拉、莫妮卡·普罗蒂·德·吉连、梅塞德斯·德尔巴列·拉米雷斯、玛丽亚·路易莎·萨尔托和胡安·卡洛斯·苏列的身份。

阿科斯塔是一名铁路工人，1976年6月在21岁时被绑架。卢德尼亚是菲亚特康科德工厂的工会代表，而纳尔迪尼是SanCor乳制品公司的员工，并参与工会运动。佩西纳·利夫罗·德·阿维拉是一名心理学家，也是工人权力共产主义组织成员；她在女儿面前被绑架。

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普罗蒂·德·吉连是一名教师，也是共产党的活动人士。拉米雷斯当时在读中学；萨尔托是科尔多瓦国立大学医学院学生，并属于庇隆主义学生青年组织。电工苏列与妻子及他们5个月大的儿子塞巴斯蒂安一同被绑架；这名男孩后来被送回家人身边，但他的母亲至今仍被视为失踪人员。

法医专家的工作

身份确认工作由阿根廷法医人类学小组、科尔多瓦司法系统法医医学研究所的专家、里奥夸尔托国立大学研究人员以及法医专家吉列尔莫·萨格里潘蒂开展。他们比对DNA样本，以确定死者身份。

据人权组织估计，独裁统治期间有2200至2500人在“拉佩拉”遭受酷刑并被杀害。调查人员认为，军方可能在1979年将遗骸从其他地点转移至洛马-德尔托里托，以便在美洲人权委员会核查前隐瞒证据。阿根廷法医人类学小组表示，将继续进行身份确认工作，直至完成为止。

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