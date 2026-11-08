尼日利亚阿萨巴一场反对派游行期间，一人死亡，另有五人受伤，三角洲州警方表示。暴力事件发生在约12时15分，地点为恩内比西路，当时支持彼得·奥比和拉比乌·夸恩夸索、以Nigeria Democratic Congress为平台的Obidient/OK运动正在举行活动。据Premium Times Nigeria报道。

围绕安保的争议

警方称，执法人员事先收到有关可能发生暴力事件的信息，并邀请组织者参加安全会议。他们被建议在指定地点、在安保保护下举行集会，而不是沿道路举行游行。警方声称，组织者没有听从这一建议。

该运动在三角洲州的协调员费沃尔·埃默鲁雷反驳了警方的部分说法。他表示，组织者已将活动告知执法部门，并遵守了不得在因特布阿交叉路口附近聚集的要求。他还质问，为何参与者遭袭时现场没有警察。

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对袭击事件的调查

来自现场的消息显示，竞选车辆受损，游行参与者遭到袭击。Nigeria Democratic Congress指控与All Progressives Congress有关联的人参与其中。该党在三角洲州的发言人瓦伦丁·奥诺热古沃否认了指控，称没有针对其政治力量的证据。

警方表示，已转移伤者、加强安全措施并展开调查。其公布的声明既未透露死者和伤者身份，也未说明对袭击负责的人员。

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