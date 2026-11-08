据《快报论坛报》报道，在巴基斯坦，旁遮普省议会反对派议员瓦卡斯·马哈茂德提出一项动议，要求提供旁遮普省首席部长玛丽亚姆·纳瓦兹近期访问伦敦期间的差旅和住宿费用完整信息。

来自执政联盟盟友的批评

反对派提出这一要求之际，旁遮普省政府正受到乔杜里·萨利克·侯赛因的批评。侯赛因是巴基斯坦穆斯林联盟—卡伊德-阿扎姆派（PML-Q）的代表，该党是执政的巴基斯坦穆斯林联盟—纳瓦兹派（PML-N）的联盟伙伴。

侯赛因在一档电视谈话节目中表示，他经常听到有关腐败的投诉。他还称，发展资金被不成比例地投入拉合尔，并对包括使用公务飞机在内的大额政府开支提出质疑。

PML-N代表则为省级当局的反腐成果辩护，并将其工作与卡拉奇发展项目的状况进行了比较。

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旁遮普省政府的立场

旁遮普省新闻部长阿兹玛·布哈里表示，她所在的省份是全国唯一以实际行动反腐的省份。她说，旁遮普省反腐机构运作透明，对于不同部门官员的腐败案件，政府会采取严厉的纪律处分措施。

布哈里还表示，玛丽亚姆·纳瓦兹亲自追究腐败人员的责任，并坚持对腐败零容忍的政策。她称，当局在所有领域确保透明度和监督。

信德省省长内哈尔·哈什米在拉合尔新闻俱乐部发表讲话时表示，对卡拉奇快速公交项目延误负责的人应当以拉合尔和木尔坦为榜样。他称旁遮普省政府最为透明。

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