澳大利亚研究人员发现，夜行博贡蛾（Agrotis infusa）在季节性迁飞期间能够将地球磁场作为罗盘使用。它们的定向取决于磁场倾角，而这一机制需要紫蓝光，《自然》杂志报道。

验证磁罗盘

博贡蛾从澳大利亚东南部的繁殖地区迁飞至澳大利亚阿尔卑斯山区数量有限的夏眠地点，距离可达1,000公里。在凉爽的山区栖息地休眠约三个月后，同一批个体会在秋季返回繁殖地区。

实验中，研究人员在飞行模拟器内测试迁飞中的蛾类，模拟当地磁场条件，并投射没有方向性地标的随机星空。春季，昆虫选择西南方向；秋季则选择北偏东北方向，这与它们的季节性路线相符。

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当科学家将磁场在水平方向旋转180度时，这些蛾类几乎完全改变了飞行方向。在没有磁场的情况下，它们在两个季节都会失去方向感。综合测试结果，作者得出结论，这一罗盘对磁场倾角而非其极性作出反应。

紫蓝光的作用

研究人员还检验了光照对磁定向的影响。当剥夺蛾类紫外光、紫光和蓝光，仅保留波长长于500纳米的光时，它们会失去方向感。与此同时，在全光谱光照、去除光谱中紫外部分的光照以及降低光照强度的条件下，昆虫仍能保持迁飞方向。

对照试验显示，失去方向感并非由于昆虫无法通过视觉控制飞行。在零磁场条件下，博贡蛾即使没有紫外光、紫光和蓝光，仍能借助星空定向。作者指出，结果与一种依赖光线、基于自由基对的磁感机制相一致，该机制可能与隐花色素有关。

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