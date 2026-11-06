在澳大利亚米尔迪拉，法院决定继续羁押18岁的拉基·坦博，他被控超速危险驾驶、数起汽车盗窃案和入室盗窃。由于治安法官要求青少年司法服务机构评估是否可以提供支持性保释，其保释申请听证会被延期，尚未作出最终决定，ABC News报道。

卡尔德高速公路上的追逐

警方称，坦博和另外四名未成年人可能与周四发生在卡尔德高速公路上的高速追逐有关。巡逻警员在距墨尔本约320公里的卡尔戈阿发现一辆时速146公里的汽车。

警方从这些青少年的手机中扣押了八段视频。其中一段视频显示，据调查人员称，坦博正以时速158公里驾驶一辆被盗汽车。警方称，另一段视频显示，一名17岁司机在追逐期间以时速175公里行驶。

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检方表示，在警方试图拦截该车辆时，这名17岁司机超越卡车并驶入对向车道，与迎面驶来的车辆造成多次危险情况。在奥延附近，警方使用了刺破轮胎装置。此后，据执法部门称，这些青少年逃往附近田野，但在警方航空部门的协助下被拘捕。

汽车盗窃事件

警方还向法院通报，10月26日，五名年龄介于13岁至18岁的年轻人涉嫌闯入Sunraysia Community Health Services。据调查，监控摄像头记录到他们翻找抽屉，而坦博据称用锤子打开保险箱并拿走五把汽车钥匙。警方称，被盗的五辆汽车随后均在米尔迪拉不同地点被找到。

此外，调查人员正在调查11月5日一辆2021年款MG HS从吉朗附近贝尔蒙特一处车道被盗的案件。首席高级警员弗勒尔·罗伊兹在法庭上表示，坦博是涉案人员中唯一的成年人，并且据她所说，他充当了该团伙的领导者。坦博的案件将于11月20日继续审理，而其17岁的共同被告已在严格条件下获保释，预计将于12月6日接受聆讯。

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