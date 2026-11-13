澳大利亚32名年轻人被控涉反恐案件——《卫报》

澳大利亚联邦警察称，自2020年以来被追究责任的37名年轻人中，有32人在过去两年内因反恐案件被起诉。据《卫报》报道。

据该报报道，根据有关持有暴力极端主义内容材料这一新增联邦罪名被起诉的人中，大多数是未成年人。在预防伤害项目中工作的专家指出，卷入此类案件的年轻人年龄正在显著下降。

司法案件

上个月，达尔文两名青少年被控收集可能有助于实施恐怖主义行为的文件。五个月前，另一名来自北领地的青少年因发布涉及亲纳粹、反移民、反跨性别者和白人民族主义主题的内容而被控。

根据起诉文件，他还存有白人民族主义支持者实施袭击的视频，包括2019年基督城清真寺枪击案和2022年布法罗袭击案。上述所有案件仍在法院审理中。

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澳大利亚联邦警察在审查55起青年恐怖主义案件后发现，涉案人员的特征各不相同。他们通常是年轻男性；其中许多人曾因心理健康状况获得支持或干预。一部分人来自稳定的家庭，另一些人则不是。

网络环境

维多利亚大学教授黛布拉·史密斯表示，一些青少年在对他们而言显得有吸引力且打破禁忌的网络空间中寻找社交和身份认同。同时，这类环境可能会伤害他们，并促使他们伤害他人。她说，在个别案例中，在青少年处发现了存有可被描述为暴力内容材料的硬盘。

澳大利亚国立大学研究员莱维·韦斯特认为，鉴于涉案人员的年龄，他们不应仅被视为违法者，也应被视为可能的受害者。他呼吁父母、学校及其他照料年轻人的人士，不仅要关注社交媒体算法，还要关注更广泛的因素，包括COVID-19疫情、封锁措施的后果以及数字技术在年轻人生活中的存在。

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