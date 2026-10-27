4岁的奥萨尔·马尤尔·波赫雷尔在澳大利亚堪培拉Southlands购物中心被汽车撞击后死亡，他的父母请求法院对80岁的女司机莫琳·布鲁作出尽可能宽大的判决。这名女子已承认因有过失驾驶导致死亡的罪名。

事故发生在1月，地点位于澳大利亚首都南部的莫森地区。当时男孩坐在由父母推动的购物车里，一辆汽车撞上购物车并冲入商店橱窗。急救人员到达前，目击者试图救出孩子。男孩被送往医院后死亡，澳大利亚广播公司新闻报道。

家人的请求

在法庭宣读的受害者影响陈述中，父母讲述了失去儿子的难以承受之痛。他们形容奥萨尔是一个充满爱心、性情温和的孩子，喜欢去公园、看电影，并梦想成为一名警察。家人表示，他们从彼此和社区中获得支持。

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这对夫妇请求法院，如果可能，对布鲁作出最轻的处罚。父母还表示，希望她能够在子女和孙辈身边度过余生。

事故经过

澳大利亚首都领地最高法院获悉，布鲁将车驶入一个空停车位，但车辆仍处于行驶挡。汽车向前滑行，女司机将其停住，随后她在手套箱中寻找车辆说明书，以弄清仪表盘上警示灯的含义。

当汽车再次开始移动时，它开上了路缘。根据法庭说法，布鲁惊慌失措，踩下了加速踏板而非刹车。她的律师称，这起事故是一次判断失误，原因是女司机认为车辆已经固定，却没有将其妥善停稳。鉴于违法行为的严重性，检方坚持要求判处监禁。贝琳达·贝克法官将量刑决定推迟至日后作出。

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