南澳大利亚州就业法庭判定建筑公司 Smart Built Pty Ltd 有罪，并对其处以15万澳元罚款。此前，一段重达30吨的混凝土墙体倒塌，砸中阿德莱德郊区韦维尔一栋相邻住宅。事件造成一名母亲和她的婴儿受伤，据澳大利亚广播公司新闻报道。

墙体在恶劣天气中倒塌

事件发生于2023年11月28日，当时天气恶劣。这一混凝土结构砸中了相邻住宅后部60厘米的区域，以及其庭院内大部分休闲区域。

该女子的膝盖缝了针，孩子则受到表浅割伤。法庭指出，在这种情况下，完全可能造成致命伤害。这面固定不足的墙体其他部分悬在这家人住宅其余部分的上方。

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支撑过早被拆除

Smart Built Pty Ltd 是一座三层住宅综合体建设项目的总承包商，该项目使用了10米高的预制混凝土板。面板原先由支撑物临时支撑，但在坍塌前约两周，该公司要求拆除这些支撑物，以便进入施工现场的部分区域。

法院裁决指出，在拆除临时支撑物之前，工程师没有检查面板或其永久性结构支撑。根据设计文件，这些支撑物应保留至支撑系统安装完成。法院称，在适当的侧向固定系统安装前过早拆除支撑物，是导致坍塌的直接原因。

法院将住宅结构性损坏的费用评估为85,413.82澳元，另有19,211澳元为住宅内财产受损造成的损失。该公司向邻居支付了1万澳元，以补偿后续施工带来的不便，并通过该家庭的保险公司协助安排维修。

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