在澳大利亚新南威尔士州南部高地，慈善组织Lydia’s Legacy因地方和州规划限制，无法启动面向无家可归者的移动迷你住宅试点项目。退休人士琳达·波特成为首位同意在其位于莫斯韦尔的乡村土地部分区域安置此类住房的土地所有者，ABC News Australia报道。

Lydia’s Legacy主席保罗·赖利表示，温杰卡里比郡议会没有针对轮式迷你住宅的单独政策，因为这类住宅按照不同标准建造。他说，州规定允许此类建筑，但不允许由不属于主要家庭成员或未遭受自然灾害影响的人完全入住。

正在考虑修改规定

去年，赖利在州议会就农村住房和附属住宅开展的调查中提出了这一问题。新南威尔士州政府支持了该调查六项建议中的三项，包括简化农村地区额外住房的审批，以及允许使用独立移动住宅安置无家可归者的例外规定。

州规划、住房和基础设施部表示，正根据政府对该报告的回应制定政策。该部门还承认，附属住宅和双户住宅可为面临住房困难或无家可归的人提供更灵活的居住选择。温杰卡里比议会建议该组织关注州层面的变化。赖利表示，波特的地块可能需要办理开发申请程序。

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社会住房轮候名单

根据慈善组织圣文森特·德·保罗的数据，在上一财政年度，南部高地每晚约有72名无家可归者。当地无家可归者援助服务机构工作人员蕾妮·佩蒂弗表示，人们住在汽车里、灌木丛中，或暂时借住在熟人家中。

Argyle Housing负责人卡罗琳·多尔蒂表示，优先社会住房的轮候时间约为五年，平均等待时间超过10年。根据拟议模式，Argyle Housing将从轮候名单中挑选住户，而圣文森特·德·保罗服务机构将管理这些住房。

Lydia’s Legacy计划向当地企业订购长8米、宽2.5米的住房，建造时间约为八周。每套此类住房的成本最高为15万澳元，将由捐款和慈善资金承担。土地所有者将支付供水、电力、污水处理、地方费用和保险，每年最高8000澳元，并可在10年后获得房屋所有权。

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