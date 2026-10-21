在澳大利亚，马鲁奇多法院裁定，将30岁的托马斯·基斯一案移交审判。警方指控他于2025年4月在佩雷吉安海滩对60岁的凯蒂·麦肯齐造成严重人身伤害。澳大利亚广播公司新闻报道。

海滩上的争执

据警方称，事件发生在麦肯齐因基斯在禁止遛狗的海滩上让狗不拴牵引绳而对其提出批评之后。法庭获悉，这名男子沿着海岸行走，并向狗扔一根木棍。当木棍落在麦肯齐身旁时，她说这里是禁止狗进入的海滩，并将木棍扔开。

警方称，基斯将该女子推倒在地。麦肯齐遭受脊柱骨折、脑出血、严重脑震荡、五根肋骨骨折、复杂性足部骨折和肝脏撕裂伤。

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治安法官的决定

在预审听证会上，包括麦肯齐本人在内的四名证人接受了询问。曾在阳光海岸大学医院治疗受害者的医生奥利维亚·麦克尼尔表示，该女子无需接受手术，但这些伤势的综合情况可能严重并危及生命。

基斯的辩护律师彭妮·怀特坚持认为，医学证据不足以支持造成严重人身伤害的指控。治安法官克里斯·卡拉汉不同意这一说法，并表示证据足以让法院审理此案。审理将在马鲁奇多地区法院进行，日期尚未确定。

听证会后，麦肯齐表示她感到如释重负。基斯的保释条件也有所改变：他现在须每周一次到库鲁姆警察局报到，而非三次。他拒绝就此案发表评论。

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